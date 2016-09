Toen & Nu: Biltstraat terug op het bord

Update Dodelijk ongeval op Hil­ver­sum­se­straat­weg in Baarn

11:49 Op de Hilversumsestraatweg in Baarn is vanmorgen een auto tegen een boom gereden. De bestuurder, een 53-jarige man uit Hilversum, kwam daarbij om het leven. De familie van het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk aangekomen.