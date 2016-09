Toen & Nu: Borrelen en bruisen in het Griftpark

In de Biltse Grift wordt weer gezwommen, overigens niet voor het eerst. Verderop in de Biltse Grift was een zwembad. Het werd gesloten in 1927, hetzelfde jaar dat de linkerfoto werd gemaakt.



Daar zien we de cokesoverslag van de gasfabriek met rechts nog net een stukje van de benzolfabriek. Er werd gewerkt met zwavelzuur, cyanide, koolteer, ammoniak. Al die stoffen zijn later in de bodem teruggevonden. Onopruimbaar. De Biltse Grift zelf was er slecht aan toe. Benzol dreef op het water, het stonk er, de vissen gingen dood. Wie zich met een kano op de Grift waagde, werd geadviseerd niet met de handen in het water te komen. Een kanovaarder vertelde in 1953 nog dat, toen hij zijn kano op het droge trok, de verf eraf was, tot de waterlijn. De gasfabriek was een continubedrijf, het ging dag en nacht door. En nu? Het borrelt en bruist er nog steeds. Alle dagen.