Toen & Nu: Hemelse modder toe

In de jaren 80 was dat allemaal opgeruimd, maar meer ook niet. De Blauwkapelseweg was er grijs en grauw. De muur van de gasfabriek stond er nog en wat daarachter moest gebeuren, was niemand duidelijk. Het zou een park worden en de grond zou worden schoongemaakt en afgevoerd, totdat bleek dat dat onbegonnen werk was.



De Blauwkapelseweg heeft alles geduldig aangezien. En is beloond. Wie had in die jaren gedacht dat het ooit een parkweg zou worden? Dat op die kale, duistere straathoeken later mensen zouden neerstrijken om er aan de voet van een stadspark asperges te gaan zitten eten en oesters met open witte wijnen? Met hemelse modder toe. Wie?