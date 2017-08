Toerisme groeit op de Utrechtse Heuvelrug

Het toerisme op de Utrechtse Heuvelrug en de Gelders-Utrechtse Vallei loopt als een trein. Diverse relatief nieuwe initiatieven (Grebbelinie bezoekerscentrum in Renswoude, Landal Greenparks in Overberg, de panda's bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen) zorgen voor een groeiende stroom toeristen.

Ondanks de natte maanden juli en deels augustus beleefde het toerisme op de Heuvelrug een goede zomer. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei onder vakantieparken en attracties op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Naast daguitjes in de regio, zit er vooral groei in bezoek aan vakantiehuisjes in het luxe segment. Hoewel ook steeds meer buitenlandse toeristen de Heuvelrug weten te vinden, vormen vooral Nederlandse vakantiegangers en thuisblijvers die een dagje op stap gaan, de grootste groep, zegt RBT-directeur Remco van der Schaaf.

De Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei vertegenwoordigen samen met de stad Utrecht tweederde deel van het totale recreatie en toerisme in de provincie Utrecht. Met bijna 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken is de Heuvelrug daarnaast goed voor ruim 60 procent van het verblijfstoerisme.

Snelle groei

Uit deze week gepubliceerde CBS-cijfers blijkt dat recreatie en toerisme landelijk veel sneller groeien dan de totale economie. ,,Ook in deze regio is die trend zichtbaar”, zegt Van der Schaaf. ,,Op de Heuvelrug is het economisch belang met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 675 miljoen euro zelfs ruim hoger dan het landelijk gemiddelde.” De gastvrijheidseconomie biedt bovendien aan zo’n 20.000 mensen werk en de sector levert een belangrijke bijdrage aan het voorzieningenniveau in de dorpen en steden.

Manager Tim Rooijakkers van Landal Amerongse Berg in Overberg is ook positief: ,,Veel van onze gasten zoeken een totaalbeleving en trekken met wandelschoenen de natuur in, of stappen op de elektrische fiets om de regio te verkennen.”