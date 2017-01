Toerisme Utrechtse Heuvelrug blijft groeien

Utrechtse Heuvelrug is absoluut koploper met overnachtingen in de provincie. Zo heeft 61 procent van alle overnachtingen op de Heuvelrug plaats, met name op kampeerterreinen en in vakantiebungalows. De tendens is dat Utrechtse Heuvelrug verder uitloopt op andere Utrechtse regio's als het gaat om overnachtingen.