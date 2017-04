Cheese & More heeft al meerdere vestigingen in Amsterdam, Delft en Rotterdam. De komst naar Utrecht is nieuw. De cadeauwinkel biedt een ruim assortiment delicatessen, waaronder ambachtelijke kazen (de ‘baby’ Goudse kaas), kaasdips, mosterd, chutney, confitures en nougat.

Miljoenen bezoekers

Volgens eigen informatie komen er jaarlijks miljoenen bezoekers en toeristen naar zijn winkels en hoeves. ,,Wij zijn erg in trek’’, zegt Koetsier. ,,Vanuit de hele wereld is er interesse in het ambachtelijke kaasmaken. Die authenticiteit wordt gewaardeerd.’’

Volgens Koetsier is de vestiging in Utrecht een gevolg van het succes. ,,We merken dat er veel belangstelling is bij het publiek in Utrecht. Na Delft, Rotterdam en Zaandam is nu Utrecht aan de beurt. We spreiden onze vleugels uit.’’