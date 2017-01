Toezichthouders in Utrecht lijken steeds meer op hun politie-collega

Ze hebben nog net geen eigen bureau's in de wijken waar mensen aangifte kunnen komen doen of kleine crimineeltjes even in de cel gegooid kunnen worden, maar de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente Utrecht lijkt steeds meer op een politiekorps. ,,We mogen steeds meer en worden serieus genomen.''



Afdelingshoofd Arie Godee van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) ziet zijn club mensen, inmiddels zo'n 180 toezichthouders en handhavers groot, nog steeds groeien. Niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteit. ,,Wij zijn in Utrecht al in 1996 van de term 'stadswacht' afgestapt. Daarmee liepen we voorop wat betreft imagoverbetering.''



Stadswacht

De toezichthouders van vandaag lijken in niets meer op die stadswacht die in de jaren 80 zijn intrede in de Nederlandse straten deed. Het waren veelal mensen die met behoud van uitkering (Melkertbaan) de straat opgingen en door burgers vaak niet heel serieus genomen werden.



Met de nieuwe uniformen die de opsporingsambtenaren twee weken geleden kregen aangemeten, lijken ze wel erg op een politie-agent. Op de 10de en 13de verdieping van het stadskantoor van Utrecht heerst ook de sfeer van een politiebureau. Mannen en vrouwen in uniform lopen in en uit, portofoons gaan in en uit wandkasten om opgeladen te worden. In de meldkamer turen toezichthouders naar grote schermen met plattegronden van Utrecht en vragen via de computer kentekengegevens op. Ze instrueren collega's op straat om naar een incident toe te gaan of er juist weg te blijven omdat het een politiezaak betreft.



Meer taken

,,We hebben steeds meer taken. En de inzet van handhaving wordt ook besproken in het driehoeksoverleg van burgemeester, politie en justitie'', zegt Arie Godee. ,,We vullen het werk van de politie aan. Die ziet ons ook als een volwaardige organisatie en pleegt veel overleg met ons.''