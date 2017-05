Tony Junior de klapper op Wijks dancefestival

Met Tony Junior als klapper beleeft het festival Dance Behind The Wall op zaterdag 3 juni zijn tweede editie. ,,We zijn trots dat we erin geslaagd zijn deze internationale grootheid naar Wijk bij Duurstede te halen’’, zegt organisator Thom Huisman.

Tony Junior werd als Tony Claessens in Utrecht geboren. Als zoon van Toni Peroni, musicus en drummer van de band Het Goede Doel. Huisman: ,,Normaal gesproken zou het volstrekt onhaalbaar en ondenkbaar zijn om Tony Junior te contracteren. Een van onze sponsoren deed een klus voor Tony’s vader. Zo ging het balletje rollen. Mazzel dus.’’

Het dansfestijn op het terrein achter de walmuur in de haven van Wijk is bedoeld voor 18-plussers. ,,Voor hen is er in Wijk niets en in de regio weinig te doen’’, zegt de organisator. Vorig jaar trok het festival 800 bezoekers, ondanks enkele plensbuien. ,,Dat aantal hopen we te overtreffen. Zeker nu Tony Junior ‘s avonds van zes tot zeven uur optreedt.’’

Volledig scherm De eerste editie van Dance Behind The Wall in juni 2016. © Van Amerongen Wim

Opvallend is dat de 200 kaarten voor vip’s al zijn uitverkocht. Huisman: ,,Naast sponsoren zijn dat iets oudere mensen die slechts enkele keren per jaar uitgaan. Als ze uitgaan, willen ze het goed doen. Ze kijken niet op een paar centen. Ze krijgen champagne, andere drankjes, lekkere hapjes en een diner. Ze genieten van het mooiste uitzicht.’’ Voor dat arrangement tellen vip’s 250 euro neer voor twee personen. Normale kaartjes kosten 19,50 euro.

De organisatie van het dansfestijn is overzichtelijk. Huisman runt het samen met zijn vriend Tom Pijpers en diens vader, die over de financiën waakt, zijn schoonvader Gerrit Onink, die voor het licht en geluid zorgt, en zijn baas Joost Vernooij van café-restaurant De Engel, die de catering in handen heeft.

