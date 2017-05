‘Toots Thielemans is van een heel ander niveau’

Ik zie u hier vaker zitten. Kan dat kloppen?

,,Dat klopt zeker. Ik zit hier bijna elke dag. Dan kom ik vanuit Overvecht met mijn scootmobiel hierheen gereden. Het moet wel heel slecht weer zijn, wil ik hier níet zitten.’’

Waarom zit u in een scootmobiel?

,,Ik heb scoliose, oftewel een vergroeiing in mijn rug. Dus ik heb een heel klein s-bochtje in mijn ruggengraat. Daarom kan ik niet goed lopen. En ik ben blind aan mijn linkeroog door een mislukte hoornvliestransplantatie. Vandaar ook deze button (ik ben slechtziend, red).’’

Dat is nogal wat. En toch elke dag hier bij het stadhuis muziek maken?

,,Muziek is mijn leven. Mijn vrouw is twee jaar terug overleden, dus het is ongeveer het enige dat ik nog heb. Samen met een groepje muzikanten zitten we hier vaak de hele dag te spelen. Heerlijk is dat, beetje een showtje geven. Soms blijven mensen even kijken en geven wat geld. Altijd leuk natuurlijk.’’

Volledig scherm Tjeerd (64, artiestennaam ‘Shorty’) speelt mondharmonica op de Stadhuisbrug in Utrecht. Op de achtergrond gitarist Daniël. © Maarten Veenendaal Spreekt u dan af met die andere muzikanten?

,,Nee, iedereen komt gewoon op de bonnefooi langs. Er is altijd wel iemand. Nu zit ik hier met gitarist Daniël. Hij heeft het spelen zichzelf aangeleerd, net als ik. Straks komen er geloof ik nog een paar gasten. Eentje met een djembé, zo'n trommel.’’

Wat voor muziek speelt u het liefst?

,,Blues en rock ’n roll. Maar soms ook rustige muziek. Het is maar net wat de rest speelt, dan speel ik er een harmonicasolo overheen. Alle harmonica’s in verschillende toonsoorten heb ik hier in dit tasje zitten. Dus ik kan over alle soorten muziek heen spelen.’’