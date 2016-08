Topambtenaar Borgers vertrekt weer na ruzie

De overheidsdienst RUD voert in opdracht van de provincie Utrecht en negen gemeenten, waaronder Utrecht en Nieuwegein, milieutaken uit. Zo controleren medewerkers of bedrijven zich aan de regels houden en of zwemwater veilig is.



Saskia Borgers is sinds de oprichting in juli 2014 directeur. Het dagelijks bestuur van de RUD wordt gevormd door provinciebestuurder Mariette Pennarts en wethouders uit Lopik en Woudenberg.

Ontevredenheid

Bronnen rondom de organisatie zeggen dat er grote ontevredenheid was over Borgers functioneren. Ze wordt beschreven als een manager die soms poeslief is, maar ook medewerkers kleineert en schoffeert. Berucht waren haar woede-uitbarstingen in overleggen met het managementteam.



In mei dit jaar kreeg Borgers een tweede baan. Ze werd benoemd tot interim-directeur bij een soortgelijke organisatie: de Omgevingsdienst Groningen. Medewerkers melden deze krant dat die beslissing voor ergernis zorgde. Borgers is namelijk grootverdiener; vorig jaar was de RUD 178.000 euro aan haar kwijt. Het aannemen van een tweede functie, waardoor ze minder in Utrecht ging werken, werd op de werkvloer gezien als niet integer.



Een oud-medewerker zegt dat het managementteam haar zó zat was, dat het vertrouwen in haar werd opgezegd. Vorige week dinsdag werd haar vertrek bekendgemaakt op een bijeenkomst voor ruim honderd medewerkers.

Quote Een verschil van inzicht en het ontbreken van wederzijds vertrouwen, heeft Saskia Borgers doen besluiten om haar opdracht terug te geven Provincie Utrecht Tempo

Desgevraagd meldt de provincie over het vertrek: ,,Een verschil van inzicht met de teamleiders en de ondernemingsraad over de wijze waarop de opgave moet worden gerealiseerd en het tempo waarin dat kan plaatsvinden en het ontbreken van wederzijds vertrouwen, heeft Saskia Borgers doen besluiten om haar opdracht terug te geven.''



Borgers heeft een heel andere lezing: ,,Ik was teveel werk aan het doen. Je kunt niet twee heren dienen.'' Ze zegt zelf besloten te hebben om te stoppen. Vragen over een vertrouwensbreuk met haar managementteam wil ze niet beantwoorden. Ze zegt wel een leuke tijd bij de RUD te hebben gehad. ,,Er is veel gepresteerd en daar ben ik met de organisatie en het dagelijks bestuur erg trots op.''



RUD-directeur Saskia Borgers had eerder topfuncties bij verschillende overheidsorganisaties. Zo was zij directeur-generaal Milieu op het ministerie van VROM en algemeen directeur bij de gemeente Haarlem. Bij deze Noord-Hollandse gemeente vertrok ze in 2013 om vergelijkbare redenen als nu bij de RUD: ze werd op non-actief gesteld na ernstige verschillen van inzicht met de ambtelijke top.