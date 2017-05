Sydney Volten, bestuurslid van Hercules, heeft er zin in. Afgelopen zondag verzekerde Hercules zich van de play-offs door de winst van een periodetitel. ,,Wij zijn een ploeg in vorm, terwijl Spakenburg als grote club echt in die tweede divisie moet blijven.” De spanning is dus groot voor Spakenburg en de fans van de club reizen morgenavond massaal mee naar Utrecht.



,,We hebben maandag een overleg gehad met de politie en de gemeente Utrecht. Bovendien hebben we een draaiboek van de KNVB gekregen. Daar hebben we veel aan”, zegt Volten. Hij gaat ervan uit dat ongeveer 400 fans van Spakenburg met een zogeheten buscombi naar Utrecht zullen reizen. ,,Maar veel supporters van Spakenburg willen ook op eigen gelegenheid komen. Dat staat ze natuurlijk vrij, ze kunnen een kaartje kopen aan de kassa.”