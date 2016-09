Topless zonnen in het gras

Een citaat uit de prachtige reportageserie in deze krant over jonge Nederkanen in Overvecht en de sores waarmee ze te maken krijgen (of die ze veroorzaken). Maar het probleem waarover de 17-jarige 'Jaida' zaterdag openhartig vertelde, ontstijgt sociale en geografische grenzen. Wat haar overkwam, overkomt evengoed meiden van christelijke of atheïstische komaf uit de Wilhelminaparkbuurt of Wittevrouwen.



'De gevolgen van sexting', zo werd het in het artikel genoemd. Een samentrekking van seks en texting, het Engelse woord voor sms'en. Gezien de grimmige obsceniteit waarmee een hartstochtelijke liefdesbetuiging wordt misbruikt om de afzender te bezoedelen, is 'wraakporno' een passender typering. Meisje stuurt naaktfoto van zichzelf. Jongen besluit die via social media te delen. Meisje wordt aan de schandpaal genageld. Jongen is lachende derde. Als vader van twee jonge meiden is het een angstaanjagende gedachte. Uiteraard waarschuw ik ze. Maar liefde en seks zijn krachtige drugs die het beoordelingsvermogen kunnen aantasten. Ik maak mij geen illusies. Jaida's kwalificatie 'zonder hoofd' typeert niet alleen de afbeelding maar ook het moment dat die genomen werd. Bovendien hebben de waarschuwende woorden van ouders zelden het gewenste effect. Daar helpt geen hoofddoek of niqaab aan.