Trainer Magreb'90 al opgestapt

Zesde

Magreb'90 leek een roerige periode net te boven, nadat ex-voorzitter Najim El Houati in januari tijdens een trainingskamp op verzoek van de Marokaanse overheid in het Turkse Antalya werd opgepakt. Na het leeglopen van de selectie presteren de Utrechters met een bijna nieuw elftal verrassend in de derde divisie. Magreb'90 staat op dit moment zesde.



Voorzitter Tahar Boulaid betreurt het dat Van Boksel is opgestapt. ,,Het ligt aan hemzelf, want we hebben een goed beleid doorgevoerd. Hij is te snel geweest met zijn beslissing. Je kunt toch over alles praten? Dit was te chaotisch, te snel." Magreb'90 gaat zondag op bezoek bij EVV in Echt.