Trainer Yahiaoui vertrekt bij Magreb

,,Ik stop ermee aan het eind van dit seizoen'', zegt de coach uit Hoorn, die afgelopen weken aan een herstelplan van Magreb’90 werkt om de licentievoorwaarden op orde te krijgen. ,,Het budget voor komend seizoen moet wel in orde zijn. Er moeten voorwaarden gecreëerd worden. Ik ben bezig met een hoop nieuwe jongens die willen komen, maar ik wil ze geen valse hoop geven. Mocht er een ‘Titanic’ langs komen met geld, dan kunnen we misschien nog verder.''



Yahiaoui kwam vijf maanden geleden naar Magreb’90 en was daarmee de vijfde coach op rij die de boel op de rit moest zijn te krijgen. Dat leek wonderwel met zeven gewonnen wedstrijden op rij te lukken, maar de laatste weken zit de klad er in. Doordat de licentiecommissie van de KNVB de club ook nog eens bestrafte met drie punten aftrek, is Magreb nog niet zeker van lijfsbehoud in de derde divisie.