Trams Nieuwegein rijden soms te langzaam kruispunt over

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de tramovergang aan de Symfonielaan in Nieuwegein. Daar maakte het AD vorig jaar een foto van een tram die nog op de overgang rijdt, terwijl het stoplicht voor fietsers al op groen stond. Die foto, en meerdere andere klachten dat de tramoverwegen onveilig waren, waren aanleiding voor het onderzoek van de Provincie Utrecht.



De onderzoekers zagen hetzelfde gebeuren bij de tramovergang bij halte Stadscentrum. Ook daar zijn de zogenaamde 'ontruimingstijden' van de overgang te krap ingesteld en reed de tram nog op de overgang terwijl automobilisten al groen kregen. De onderzoekers ontdekten ook dat op het merendeel van de kruispunten met een tram het niet duidelijk is dát er een tram kan rijden, zoals op de Sweelincklaan. Er zijn geen verkeersborden die dat aangeven. Ook ontbreken haaientanden en stopstrepen, die de verkeerssituatie duidelijker kunnen maken. Soms heeft de trambaan bovendien dezelfde kleur als de rest van het wegdek, waardoor die niet opvalt.



Er zijn bovendien opmerkingen te plaatsen bij het tempo waarin de stoplichten voor de tramchauffeurs op 'wit' springen. Soms gebeurt dat te laat, waardoor de tram moet afremmen. Soms gebeurt dat te snel, bijvoorbeeld bij een halte, waardoor de tram onnodig lang moet wachten om weg te rijden.



Het is nu aan de gemeente Nieuwegein om deze knel punten op te pakken. Van de provincie krijgt ze tot eind oktober om de tramovergangen te verbeteren. Of ook alle tramoverwegen in de gemeente Utrecht nu aan een onderzoek onderworpen worden, is nog even de vraag. De Gedeputeerde Staten en de gemeente bespreken dat nog. Voor de gemeente IJsselstein wordt zo'n onderzoek niet zinnig gevonden, omdat daar alle kruisingen zijn beveiligd met overwegbomen.