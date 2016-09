Transformator van 325 ton steekt snelweg over

Voor de 56 wielen worden vangrails in de middenberm verwijderd en portalen boven de snelweg weggetakeld.



Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland bouwt bij Breukelen, aan de westkant van de A2 een schakelstation, precies op de plek waar twee hoogspanningsleidingen dicht bij elkaar komen. De nieuwe installatie gaat beide met elkaar verbinden. Aan de westzijde van de snelweg loopt het landelijke netwerk waarop 380.000 volt staat, aan de oostkant staan hoogspanningsmasten van het regionale netwerk voor onder meer de provincie Utrecht waar 150.000 volt doorheen gaat.



Hogere spanning

De transformator die de komende weken de snelweg oversteekt, moet de hogere spanning van het landelijk netwerk geschikt maken voor de lagere van het regionale netwerk.



Dergelijke verbindingen bestaan al, maar Tennet wil met deze extra verbinding de kans op grootschalige stroomstoringen beperken. Op 27 maart vorig jaar bijvoorbeeld zat en één miljoen huishoudens in Noord Holland en Flevoland urenlang zonder stroom. Op Schiphol heerste chaos, het spoorverkeer en telefoonverkeer lagen plat en ziekenhuizen draaiden urenlang op noodstroom, nadat een soortgelijk schakelstation in Diemen het begaf.



Ook speelt Tennet in op de wens van Eneco in haar centrale in Lage Weide minder stroom op te wekken en in plaats daarvan gebruik te maken van met name stroom van windmolenparken op zee. Dit transport over grotere afstanden vergt een robuuster netwerk, aldus een Tennetwoordvoerder.De aanleg van het schakelstation heeft in Breukelen de afgelopen jaren tot veel weerstand geleid.



Bezwaren

Zo waren er bezwaren tegen de bouw in het gebied aan de westkant van de snelweg dat tot het Groene Hart behoort. Anderen bepleitten vergeefs de verbindingen tussen beide hoogspanningsleidingen ondergronds uit te voeren. Volgend jaar hangen de draden echter toch over de snelweg.Voor het zo ver is, volgt volgend weekend en veertien dagen later een logistieke megaklus. In de nacht van 24 op 25 september arriveert de transformator, het hart van het schakelstation per schip over het Amsterdam Rijnkanaal.



Drijvende kranen zetten het gevaarte op de oever waarna een Mammoetkraan het geheel over de spoorlijn Utrecht-Amsterdam heen tilt op een rijdend plateau met 56 wielen. Via een speciaal aangelegde weg rijdt het geheel vervolgens richting A2. Daar wordt het transport voor twee weken bij het tankstation Ruwiel geparkeerd.



In de nacht van 7 op 8 oktober komt de karavaan weer in beweging. Daarbij streekt het geheel de snelweg over, door de middenberm in de richting van de bestemming, drie kilometer zuidelijker. Onderweg moeten drie portalen, met matrixborden en trajectcontrole weggetakeld worden om het transport door te laten. De snelweg is in de nacht diverse keren een kwartier helemaal afgesloten en voor lange tijd is maar één rijstrook beschikbaar.Bij het schakelstation is een kunstmatige helling aangelgd om het transport vanaf de snelweg naar de plaats van bestemming in de polder te laten afdalen. Daarna moet nog tot juli of augustus aan de aansluiting en afbouw gewerkt worden.