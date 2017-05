Treinverkeer Driebergen-Zeist ligt plat, werk aan tunnel in hoogste versnelling

De totale vernieuwing van station Driebergen-Zeist en omgeving raakt in een hogere versnelling. Het treinverkeer ligt dit weekend plat, de Hoofdstraat is dicht. Het grote werk is begonnen.

Als de telescoopkraan even kracht zet, schiet het enorme betonblok los waar in decennia lang tienduizenden treinen en miljoenen auto's overheen denderden. Even later zweeft het tussen de bovenleidingen door naar een vrachtwagen die het afvoert. De oude spoorwegovergang in de Hoofdstraat bij station Driebergen-Zeist is niet meer.

Forse stap



De verwijdering van de bij automobilisten waarschijnlijk de meest gehate overweg van de regio is een forse stap aan het begin van de bouw van een totaal nieuw station en omgeving. Daarin gaat het wegverkeer in een tunnel onder het spoor door, dat dan is verdubbeld. Het station zelf, fietsenstallingen, parkeergelegenheid en busstation gaan ook geheel op de schop. Na zeker tien jaar praten en plannen maken, begon eind vorig jaar de uitvoering van het project waarmee 180 miljoen euro is gemoeid.

Quote Iedereen, ook de omwonenden, gaat erop vooruit. Bouwmanager Albert Hazeleger ,,Als het klaar is, ligt de rode loper voor iedereen uit'', weet bouwmanager Albert Hazeleger van Prorail zeker. ,, Iedereen, ook de omwonenden, gaat erop vooruit. In 2020 moet het klaar zijn. Dat doet nu nog even zeer, maar het wordt zo mooi.''

Tot die tijd is het inderdaad nog wel even afzien voor de gebruikers van de stationsomgeving. De overweg die zaterdag werd verwijderd, wordt vervangen door een tijdelijk exemplaar dat gemakkelijk te demonteren is om later andere werkzaamheden mogelijk te maken. De spoorbomen verdwijnen dus voorlopig nog niet. Het publiek en ook de treinreizigers tussen Utrecht en Veenendaal krijgen in het najaar nog eens met drie zogeheten buitendienststellingen te maken: er rijden net als dit weekend geen treinen en de Hoofdstraat is afgesloten voor het verkeer. En volgend jaar is dat nog diverse keren het geval.

Puzzelstukjes



Diverse aannemers doen voor spoorbeheerder Prorail zo veel mogelijk klussen tegelijk. De puzzelstukjes moeten naadloos in elkaar vallen en de treinen op maandagochtend volgende weer volgens dienstregeling rijden, onderstreept Hazeleger. Behalve aan het vervangen van de spoorwegovergang, worden dit weekeinde de fundamenten gelegd voor een tijdelijke traverse over het spoor, als vervanger van het stationstunneltje dat volgend jaar dicht gaat. Ook verwijderen werklui het inhaalspoor dat nog langs Driebergen-Zeist loopt. Dat ligt nog op houten dwarsliggers. ,,Tegenwoordig gebruiken we beton, dat is duurzamer en spaart het regenwoud. Dit is nog een stukje historisch spoor'', zegt Hazeleger, ,,Heel dit station heeft wel wat nostalgisch.'' Het werd nog sporadisch gebruikt om bij stremmingen bij het station treinen om te leiden. ,,Dat kan nu niet meer'', aldus de bouwmanager.

Ondertussen weten de spoorwegwerkers zich door de hitte voor een extra uitdaging gesteld. De rails kunnen daardoor uitzetten. delen die vervangen worden, passen dan niet meer precies. Om dit op te lossen staat zelfs een tank met koelwater klaar om de rails te koelen, zegt Hazeleger. Om de mensen is ook gedacht, zegt hij: ,,We hebben voor dit weekend 2000 flesjes gekoeld water laten komen.''