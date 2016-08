Triatlon Veenendaal toch van start in Surfvijver

Daarmee kan het zwemonderdeel van de triatlon toch daar gehouden worden.



Vorige week was er een vertroebeling van het water zichtbaar en werd door het Waterschap geconstateerd dat er teveel blauwalg in het water zat. Het water is vervolgens in opdracht van de gemeente besproeid en de brandweer pompt vers water in de vijver om de plas goed door te spoelen.



Warme weer

Volgens de stichting wordt de besproeiing en spoeling de komende dagen doorgezet. De alg groeit goed in het warme weer.



Stichting Triathlon Veenendaal is blij. Volgens voorzitter Maarten Elgersma was er 'een prima alternatief door het zwemmen te verplaatsen naar de vijver bij de flats aan De Grote Pekken of het Omleidingskanaal, maar heeft het zwemmen in de grote vijver duidelijk de voorkeur.'