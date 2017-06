Trots op Kensington

In kringen van muziekliefhebbers geldt dat als een historische gebeurtenis vergelijkbaar met Jezus' laatste avondmaal. Er waren eerder bands geweest die dakconcerten gaven - Jefferson Airplane deed het luttele weken voor de Beatles in New York. Maar sinds 30 januari 1969 verwijst iedere groep die een dak beklimt om een moppie te spelen onherroepelijk naar de Beatles. Dat moet je maar durven. U2 deed het, in de video voor Where the streets have no name. En eergisteren deed Kensington het. Op het dak van het oude muziekcentrum Vredenburg. Vanuit de hemel keken John Lennon en George Harrison goedkeurend toe.