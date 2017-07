Trouwe FC Utrecht-fan overlaadt Ramon Leeuwin met cadeaus

Volledig scherm FC Utrecht-voetballer Leeuwin neemt zijn cadeaus in ontvangst. © Jeroen Jumelet

„Ik moest gewoon iets voor hem doen”, zegt Kay vol overtuiging. Kay is FC Utrecht-fan in hart en nieren. Hij slaat geen wedstrijd over. Behalve dan het trainingskamp in Oostenrijk. Maar alles wat in Nederland wordt gespeeld, mist hij niet.

„Ik hoorde van het ongeluk. Ik schrok behoorlijk. Ik dacht meteen na over een inzamelingsactie. Ik heb op Facebook een oproep geplaatst. Ik dacht dat het zo'n honderd euro zou opleveren, maar dat werd dus uiteindelijk maar liefst 358 euro. Dat had ik echt niet verwacht.”

Onder de indruk

Intussen is teammanager Marcel Mul gearriveerd. Hij vertelt dat het team nog even in een bespreking zit, maar dat ze over een paar minuten in de kantine terechtkunnen. En dan gebeurt er iets dat Kay echt niet voor mogelijk had gehouden. De hele selectie druppelt binnen.

Kay heeft een glimlach van oor tot oor. Vervolgens mag hij zelfs het woord voeren. En dat doet hij vol overtuiging: „Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Kay. Ik ben een trouwe supporter met een seizoenskaart.” De spelers hangen aan zijn lippen.

Dan vraagt hij Ramon Leeuwin naar voren, die duidelijk onder de indruk is van het initiatief van Kay. „Dit verwacht je niet. Het wordt enorm gewaardeerd dat je dit hebt gedaan.”

Ongezonde traktatie

Voor de spelers is er - zoals Kay het omschrijft - nog een ongezonde traktatie: een enorme slagroomtaart met Betuws fruit erop. Dat levert vanuit de spelers weer de reactie op dat Kay zich geen zorgen hoeft te maken: de taart zal wel op komen.

Met Ramon Leeuwin gaat het inmiddels weer stukken beter, zegt hij. „Ik heb nog een beetje last van mijn rib, maar ik voel me weer redelijk fit. Ik ben goed op weg met steun van de fysio. Mentaal gaat het ook weer goed. Het is nou eenmaal gebeurd.”

Tevreden terug naar Beesd

Als vervolgens de hele selectie onverwacht naar voren komt en om Kay heen gaat staan, kan het voor Kay niet meer stuk. Glunderend gaat hij op de foto. „Zo'n foto maak ik nooit meer”, zegt Kay nog nagenietend. „We blijven nog heel even naar de training kijken en dan gaan we tevreden weer terug naar Beesd.”

Quote Is Ramon donderdag inzetbaar? Dat weet ik dus nog niet Erik ten Hag