Trump en schaatsen als hoofd- en bijzaken

Maar de vijver in de Voorveldsepolder, bij camping De Berenkuil, was stijf bevroren. Alleen aan de kant van het fietspad richting de Utrechtseweg was een groot wak, waar alle eenden, zwanen en andere (water)vogels zich hadden verzameld om te badderen en te foerageren. De enige die ontbrak was Sneeuwwitje.



Ik kan de naam Trump niet meer horen. Toch lukt het mij niet me aan hem te onttrekken. Sterker, de behoefte om al die Facebook- en Twitterberichtjes daadwerkelijk te lezen of te bekijken, heeft inmiddels dwangmatige vormen aangenomen. Het is een obsessief-compulsieve stoornis. Een Trump-neurose.



Maar Rijnauwen glom afgelopen weekeinde in 't felle licht van een winterdag waarvoor het woord kraakhelder is uitgevonden. Heggen en boomtakken waren bedekt met kristallen van bevroren rijp. De zon stond laag aan een wolkeloze, staalblauwe hemel. Wandelaars en hardlopers passeerden elkaar met gelukzalige gezichten.