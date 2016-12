Toen Ronald Plasterk nog geen mislukt minister was, maar gelauwerd wetenschapper te Utrecht én columnist van de Volkskrant, muntte hij de term 'ietsisme.' Daarmee duidde hij het volksgeloof van mensen die geen religie aanhangen maar desondanks menen dat er 'iets' tussen hemel en aarde is.



En je moet er vanuit gaan dat tussen die 61 procent ongelovigen heel wat van die ietsisten rondopen. Mij zou het althans verbazen als dat allemaal hardcore atheïsten blijken, die 's avonds voor het slapengaan een hoofdstukje Richard Dawkins lezen, om tevreden in slaap te vallen met de gedachte dat het leven een korte lichtflits is tussen twee eeuwigheden van niks.



Katholiek

Ik kom uit een familie die sinds mensenheugenis katholiek is. Mijn overgrootvader was tijdens de schoolstrijd activist voor het katholieke onderwijs. Mijn oma koesterde nog relikwieën - een splinter hout 'van het Christuskruis'- en als kind ging ik aan de hand van mijn moeder elke zondag naar de kerk. Tot ik op 10- of 11-jarige leeftijd ineens van mijn geloof viel en het vertikte nog langer mee te gaan. Wat Luther en Calvijn in 500 jaar reformatie niet voor elkaar hadden gekregen, werd op een zondagochtend een feit. Met mij hield mijn familie (althans, mijn tak) op rooms te zijn. Terwijl ik er zonder katholieken niet eens geweest was.



Het is een lot dat ik deel met de stad Utrecht. Misschien is dat wel de reden dat wij elkaar zo liggen. 61 procent hangt geen geloof aan. Sint Willibrord moet zich omdraaien in zijn graf. En toch: ik daag iedere atheïst uit vanavond, als de klokken luiden, het verlaten Domplein te betreden en vol te houden dat hij helemaal niets gelooft. Al was het voor één weldadig moment. Tussen twee eeuwigheden ongeloof.