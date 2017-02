Tussenvoorziening verwacht weinig overlast rondom skaeve huse

In Leidsche Rijn, vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal en de Gele Brug, gaan zeven mensen wonen met psychiatrische- en/of drugspoblemen. Het gaat om een groep die nergens anders goed terechtkan.

Stichting de Tussenvoorziening gaat de mensen begeleiden. Projectleider Willem Lammerink: ,,We hebben goed gekeken naar de ervaringen Tilburg, waar al langer skaeve huse staan. Op verzoek van de bewoners is daar het terrein afgesloten, zodat ze er rustig kunnen wonen en er geen foute vriendjes kunnen komen. In Leidsche Rijn gaat dat ook gebeuren. Bewoners kunnen wel zelf in- en uitlopen. Het is geen gevangenis.''

Utrecht is al sinds 2006 bezig met het realiseren van skaeve huse, van oorsprong een Deens concept voor kleine wijkjes waar probleemhuurders onder toezicht wonen. Het vinden van een geschikte plek bleek een groot probleem. In 2012 koos de gemeente voor de Blauwe Vogelweg in Utrecht-Oost. Dat viel niet goed bij buurtbewoners en een school voor speciaal onderwijs. Na felle protesten trok de gemeente dat plan terug. Uiteindelijk werd Leidsche Rijn geschikt bevonden, vlak bij de plek waar voorheen muziekzaal de Rode Doos stond.

Er ontstond opnieuw vertraging vanwege financiële problemen bij de projectontwikkelaar. Eind vorig jaar startte de bouw.



Tussenvoorziening verwacht dat eind maart of begin april de eerste bewoner zijn of haar intrek neemt. ,,Niet alle zeven mensen gaan er tegelijk wonen. Dat geeft te veel onrust'', legt Lammerink uit.

De geselecteerde bewoners leven nu op verschillende plekken in de stad, zegt de Lammerink. Sommigen wonen bij andere locaties van de Tussenvoorziening, anderen leven in woonwijken. Ze geven overlast in de omgeving, maar ervaren zelf ook overlast. ,,Ze kunnen bijvoorbeeld niet tegen kinderen die voor de deur spelen.''

Volgens Lammerink is in Tiburg amper overlast in de buurt. ,,Een overleggroep met omwonenden en politie is langzaam doodgebloed. Ik ga ervan uit dat de overlast in Leidsche Rijn erg beperkt blijft.''

Naast de skaeve huse komen ruim 500 studentenwoningen.