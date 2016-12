Twee aanhoudingen voor autobranden Utrecht

De 17-jarige jongen is gearresteerd voor de autobrand aan de Dr. Max Euwestraat in Zuilen. In dezelfde wijk zijn die avond kort na elkaar meerdere autobranden geweest. Ook auto's aan het Nijenrodeplantsoen en de Huis te Zuylenlaan vlogen in brand. Of de jongen daar ook van verdacht wordt, is onbekend.



Een tweede jongen (18) is gistervond aangehouden aan de Duurstedelaan in Hoograven. Daar stak hij een geparkeerde auto in brand. Daar was de politie er snel bij. De jongen probeerde nog weg te rennen, maar kon worden aangehouden door een politieagent.



Beide jongens komen uit Utrecht. De identiteit van de derde dader is bekend bij de politie.