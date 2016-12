Twee auto's uitgebrand op Tweede Kerstdag in Utrecht

De brand aan het Vechtplantsoen ontstond rond 17.20 uur. De tweede auto vloog rond 21.45 uur in brand. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.



De afgelopen dagen vlogen in Utrecht meer auto's in brand. Op kerstavond was het raak aan de Gambiadreef in Overvecht en op Eerste Kerstdag ging het mis aan de Vronesteinlaan in Hoograven. Ook daar wordt brandstichting niet uitgesloten.