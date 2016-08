Twee jaar cel voor dodelijk ongeluk Alfrinkplein

De man is veroordeeld voor 'zeer onvoorzichtig rijden'. De rechtbank meent dat niet te bewijzen was dat hij juridisch gezien ook roekeloos heeft gereden. Om die reden was vier jaar cel tegen hem geëist.



Olcay K. reed op zaterdagmorgen 19 maart na een avondje stappen in Rotterdam met zijn vriendinnetje en een vriend terug naar huis en reed daarbij veel te hard. Op het Kardinaal Aflrinkplein ging het helemaal fout en schoot hij met de Mercedes van zijn vader het verkeersplein op en ramde een boom.



Passagiersstoel

Zijn vriendin, die achterin zat, overleed aan haar verwondingen. Na het ongeluk ging K. volgens de rechtbank op de passagiersstoel zitten om te verdoezelen dat hij gereden had. Daarna weigerde hij mee te werken aan een bloedproef terwijl hij vermoedelijk teveel had gedronken. Ook was zijn rijbewijs door eerder verkeersgedrag afgepakt.