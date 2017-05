Twee kilometer door de IJssel tegen ALS

De inspiratie om een openwaterzwemtocht te organiseren kwam door Amsterdam City Swim, een evenement dat tijdens de eerste editie in 2012 landelijke bekendheid kreeg omdat ook prinses Máxima deelnam.

Inmiddels is er landelijk een handvol vergelijkbare evenementen, die onder de noemer A Local Swim - dat dezelfde afkorting heeft als de ziekte waarvoor geld opgehaald wordt - in heel Nederland georganiseerd worden. Zo staan er voor 2017 tussen 9 juli en 10 september behalve in IJsselstein edities in Schagen, Venlo, Lemmer en Assen op de agenda.

Opbrengst

In IJsselstein streeft de organisatie naar een opbrengst van 50.000 euro. Het evenement bestaat uit twee onderdelen: een JeugdSwim over 500 meter voor jongeren van 10 tot 15 jaar en een variant voor volwassenen over 2 kilometer, waarvoor de minimumleeftijd 15 jaar is. Vooralsnog is er ruimte voor 300 deelnemers, maar medeorganisator en Oud-Tafelaar François Mochen (47) wil vooralsnog niet uitsluiten dat er bij voldoende interesse meer mogelijk is: ,,Laten we nu eerst dat aantal maar eens halen." De eerste tekenen zijn veelbelovend: 78 deelnemers zijn vooralsnog goed voor ruim 9.000 euro.

Mochen benadrukt dat het belangrijk is om goed te trainen voor het evenement: ,,Met het lokale zwembad hebben we afgesproken dat deelnemers die een inschrijvingsbewijs kunnen tonen met korting kunnen trainen. Daarnaast willen we ook een openwatertraining organiseren."

Sponsoren

Luc Karelse (11) is een van de deelnemers aan de JeugdSwim. Hij is inmiddels twee weken in training; ,,Mijn vader zei dat hij het heel leuk zou vinden als ik mee zou doen en zelf leek het me ook leuk." Tegen de afstand kijkt hij niet op: ,,Het is twintig baantjes in het zwembad, dat red ik wel." De leerling van groep 8 van de Nicolaasschool probeert ook vrienden en klasgenoten zover te krijgen om deel te nemen. ,,Of dat lukt weet ik niet, wel weet ik dat veel mensen al hebben toegezegd me te sponsoren."