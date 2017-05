Twee mannen opgepakt na schietpartij in Zuilen

Willem Arntsz Hoeve ontdekken via fiets- en wandelroute

Wandel- en fietsroute De Verbazing over het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder is, met hulp van cliënten van Altrecht, in ere hersteld. De route moet inzicht geven in het vroegere en huidige gebruik van de gebouwen op de Willem Arntsz Hoeve.