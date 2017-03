Twee mannen opgepakt voor moord in Overvecht

De politie heeft vanochtend twee mannen aangehouden die verdacht worden van de moord op Hakim Chengachi op 12 januari van dit jaar in Utrecht Overvecht. Chengachi werd in de portiek van zijn flat in koelen bloede geliquideerd.

De aangehouden mannen komen uit Amsterdam en Zaandam en zijn 30 en 24 jaar. Ze werden vanochtend rond vijf uur in hun woning opgepakt. Hun huizen zijn doorzocht.

Vluchtauto

Chengachi (31) werd woensdagnacht 12 januari rond 01.45 onder vuur genomen in en bij een portiek van een flat aan de Faustdreef in Overvecht. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Op de Pallas Athenedreef werd niet veel later een uitgebrande Audi A5 aangetroffen. Vermoedelijk is deze auto gebruikt als vluchtauto.

Achtervolging

Eerder werden al twee mannen uit Amsterdam van 24 en 25 jaar aangehouden. Zij werden enkele dagen na de liquidatie van Chengachi gezien in de buurt van de Faustdreef. Ze zaten daar in een auto te wachten en hadden wapens bij zich. Toen de politie op het duo afging, vluchtten ze. Na een lange achtervolging werden ze bij Huizen opgepakt.

Volgens goed ingelichte bronnen was de moord op Chengachi (31) een vergissing en kwamen de mannen terug om de 'juiste' persoon te liquideren. Die man zou inmiddels ondergedoken zijn.

De politie zegt nu dat het onderzoek in die zaak helemaal los staat van de arrestaties van vandaag. De twee eerder aangehouden mannen zitten volgens het Openbaar Ministerie nog steeds vast.

Criminaliteit

De woensdagnacht geliquideerde Hakim Chengachi (31) was lid van een bekende Utrechtse drugsfamilie. Hij laat een vrouw en ongeboren kind achter. Hij werd door vrienden en bekenden omschreven als een vriendelijke, lieve jongen. ,,Van alle Chengachi's was hij juist een van de meest rustige.'' Zij kunnen slechts gissen waarom hij moest sterven. Hij komt wel uit een bekende en grote Utrechtse familie die zich nadrukkelijk met criminaliteit bezighoudt.

In maart 2016 kwam zijn broertje Sadik in Duitsland om het leven. Hij had daar samen met Anouar T. uit Utrecht en Kevin H. uit Maarssen een plofkraak gepleegd. In een gestolen Audi RS4 knalden zij in Meppel tegen een boom: Sadik overleed.