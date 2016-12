Twee moorden gepleegd in 2016 nog steeds niet opgelost

Met vijf moorden in de regio Utrecht was 2016 een relatief bloedig jaar. De laatste jaren stierven gemiddeld vier mensen een gewelddadige dood. Twee liquidaties zijn nog altijd onopgelost. Bij een zesde dode wordt de oorzaak nog onderzocht.

Dieptepunt in 2016 was de derde week van juni, toen drie mensen werden vermoord. Ranko Scekic werd op 22 juni in Overvecht doodgeschoten, twee dagen later gebeurde Wout Sabée hetzelfde in De Meern. De daders van die schietpartijen zijn nog niet gevonden.

De Joegoslaaf Scekic (45) wordt gezien als een vijand van de Nieuwegeinse wapenbende, waarvan onlangs negen leden door de rechtbank in Amsterdam werden veroordeeld tot celstraffen van vele jaren. Deze mannen zaten echter al vast toen Scekic werd geëxecuteerd. Wie er achter deze moord zit, is nog altijd onduidelijk. De politie toonde onlangs in het tv-programma Opsporing Verzocht nieuwe beelden van getuigen die wellicht de daders hebben gezien, maar dat heeft ook nog niks concreets opgeleverd.

Stroomversnelling

Het onderzoek naar de moord op Wout Sabée (70) uit De Meern op 24 juni leek vier maanden later in een stroomversnelling te komen toen beelden opdoken van de dief van de auto, die gebruikt was bij de liquidatie van Sabée. Die man werd gevonden en opgepakt, maar binnen enkele dagen alweer vrijgelaten omdat hij zweeg. Twee jaar eerder werd al eens een poging gedaan Sabée om te leggen, maar toen overleefde hij een kogelregen. Vermoed wordt dat Sabée vijanden heeft gemaakt in de drugshandel.

In die derde week van juni werd ook Anjana Nagessar (46) in Overvecht door haar partner gedood. Hij wordt nog berecht.

Voor de moord op Samir Erraghib (37) in IJsselstein in april zitten inmiddels ook twee mannen vast. Zij zwijgen over het motief, maar ook hier wordt een ruzie in het drugscircuit vermoed.

De eerste dode van dit jaar in de regio was zakenman Koen Everink (42), die in maart in zijn huis in Bilthoven werd doodgestoken. Verdachte Mark de J. zit daarvoor vast.

Onduidelijk