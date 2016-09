Twee spelers van SV Zeist geschorst

Het gaat om Sofyan Azahaf en ­Mohamed Adarghal. Azahaf kreeg tijdens de wedstrijd al direct rood voor het natrappen van een tegenstander die op de grond lag en is door SV Zeist weggestuurd.



Adarghal is hangende het tuchtrechterlijke onderzoek van de KNVB vanwege betrokkenheid bij de vechtpartij voorlopig geschorst. Het is nog niet bekend wie de aanstichters waren van de vechtpartij. Duidelijk is wel dat zij vooralsnog geen directe betrokkenheid hebben bij beide voetbalclubs.



Maatregelen

Gisteravond zijn de maatregelen kenbaar gemaakt aan de betrokken spelers en selectie van SV Zeist. ,,Dat zijn de eerste twee acties die we hebben ondernomen", zegt een woordvoerder namens de club. ,,Nu wachten wij het tuchtrechterlijke onderzoek van de KNVB af. Daaraan verlenen wij volledige medewerking en geven we openheid van zaken. Wat ons betreft komt de onderste steen boven."



Achter de schermen is er overleg tussen de besturen van beide voetbalclubs. ,,Samenwerking is in dit geval een groot woord, maar we hebben het dan vooral over de impact van de gebeurtenissen en hoe we nu verder gaan. Daarover hebben we ook contact met de gemeente, politie en KNVB."



Herhalen voorkomen

Hoewel de return pas op zondag 12 februari wordt afgewerkt, is de verwachting dat er rond dat duel maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Ook voor de komende wedstrijden houdt de leiding van SV Zeist signalen van mogelijk nieuwe wanordelijkheden nauwlettend in de gaten. ,,Die zijn er op dit moment niet, maar we blijven alert."



Over de opvolging van de afgetreden SV Zeist-voorzitter Kees Jan van Kleef, die een dubbele polsbreuk opliep toen hij de vechtpartij trachtte te sussen, moet het bestuur volgens de zegman van de club nog praten. ,,Dat is wel het eerste punt bij de vergadering. Voorlopig neem ik die taken met een ander bestuurslid waar. We proberen de zaak stap voor stap aan te pakken."



De woordvoerder van SV Zeist laat eveneens weten dat de club nog geen aangifte heeft gedaan, maar houdt die optie wel open. Bij de politie is inmiddels wel een melding binnengekomen van een van de slachtoffers van de vechtpartij.