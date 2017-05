Tweede led-scherm op reclamezuil uitgesteld

Op donderdag 29 juni krijgen met name inwoners van de wijk Clarissenhof de kans hun bezwaren tegen het scherm uiteen te zetten. Ze vrezen ernstige hinder van de beelden die elke zes seconden wisselen. Inmiddels hebben ruim vijftig mensen het bezwaarschrift van bewoner Henk van Zanten ondertekend. Aan één zijde is de mast overigens al van led-panelen voorzien, Interbest wil nu met de woonwijkzijde hetzelfde doen.

Vergunning

Van Zanten heeft opgezocht dat uit de gemeentelijke stukken blijkt dat er op 12 maart 2013 een bekendmaking is gedaan voor het plaatsen van led-schermen op de reclamemast. „Geen besluit dus waartegen bezwaar zou kunnen worden gemaakt”, aldus Van Zanten. „De gemeente heeft destijds de exploitant meegedeeld dat er voor het plaatsen van de schermen geen vergunning nodig was omdat het geen hinder of overlast voor de bewoners zou veroorzaken.” De cruciale vraag is hier echter volgens Van Zanten of een ambtenaar van de gemeente kan bepalen of led-schermen die constant van beeld veranderen, niet hinderlijk zijn en overlast veroorzaken voor omwonenden, zonder dat daarover omwonenden zijn gehoord.