Tweewielercentrum Van Dijk na brand in zak en as

De schrik zit er goed in bij werknemers en klanten van Tweewielercentrum Van Dijk aan de Panweg in Zeist, waar gisteravond brand woedde. De schade loopt waarschijnlijk in de tonnen.

De familie Van Dijk die boven de zaak woont, kon gisteravond het vege lijf redden. Robert van Dijk was vanochtend vooral druk met het afhandelen van de schade en kon niet reageren. Monteur Jeffrey zit aan een picknickbank voor de werkplaats om klanten op te vangen. ,,Ik ben het aanspreekpunt. Het is hoogseizoen, het is dus erg druk'', zegt hij. Hij is ontsteld, net als het groepje klanten dat zich heeft verzameld bij de winkel. ,,Het is een grote ravage binnen. We zijn zeker vier maanden uit de roulatie. Het huis boven de zaak is ook niet meer bewoonbaar. Het roet is naar boven geslagen. We moeten een oplossing zoeken om tijdelijk naar een andere locatie te gaan.''

Schade

De ramen van het tweewielercentrum zijn volledig zwartgeblakerd. Naar binnen kijken gaat niet meer. Alleen de scooters die heel dicht bij het raam staan, zijn nog te zien. Duidelijk is dat het om tientallen scooters en motoren gaat die beschadigd zijn. Jeffrey weet te vertellen waar de brand is ontstaan: ,,Het modem van de computer heeft vlam gevat. Alle scooters zitten onder het roet. In de werkplaats is alles kapot. Het eerste gedeelte is verbrand, de rest heeft roet- en waterschade. De schade loopt waarschijnlijk in de tonnen."

Scooters

Voor het tweewielercentrum was het hoogseizoen net begonnen. ,,Het is lekker weer. Mensen willen een scooter kopen. Maar ook doen we onderhoud en reparaties. Er staan ook scooters van klanten. Die mensen zijn ook gedupeerd." Hij zucht. ,,We hebben net een verbouwing gehad. Alles was nieuw."