Twintig jaar cel geeïst voor meedogenloze schutters IJsselstein

Gezien hun jonge leeftijd (beide 23) had de aanklager voor een lagere strafeis kunnen gaan, maar die deed bewust het tegendeel. De 'kilheid en vastbeslotenheid' waarmee de mannen te werk waren gegaan, sprak boekdelen. Terwijl zijn dochtertje van zeven jaar naast hem in de auto zat, opende een van de daders het vuur op het 37-jarige slachtoffer. Het kind hield er een enorm trauma over, de rest van de familie is ontroostbaar. Een van zijn twee zoontjes zei later dat zijn hartje kapot was gegaan en niet meer te maken was.



Het duo werd moord ten laste gelegd en de voorbedachte rade die daarvoor nodig is, is volgens justitie voldoende bewezen. De vluchtauto waarmee ze naar de plek van de liquidatie reden was gestolen en in de achterbak zaten twee jerrycans benzine, vermoedelijk om de auto later in brand te steken. De daders hadden drie flinke vuurwapens bij zich en extra munitie. Ook hebben ze vooraf de plek waar het slachtoffer zou moeten worden doodgeschoten, uitgebreid verkend. Een getuige heeft er regelmatig twee mannen in een Volkswagen gezien en noteerde daarvan het kenteken. Later is die auto teruggevonden met dna van een van de verdachten.



Accu

Hoewel Bowy T. (23) uit Rosmalen en Abdelghani el H. (23) uit Utrecht hun klus goed voorbereid leken te hebben, gooide een haperende accu van de gestolen auto roet in het eten voor de daders. Nadat een van hen Erraghib met zeker vijf kogels doorboord had, probeerden ze er met die auto vandoor te gaan, maar die weigerde te starten. Terwijl de vrouw van Erraghib haar zwaargewonde man naar het ziekenhuis bracht, sloegen de daders lopend op de vlucht. Getuigen zagen het duo samen weglopen van de Lanceerplaats, waar ze hun slachtoffer hadden gedood.



Abdelghani el H. verschool zich in een schuurtje van een tuin op een volkstuinencomplex in de buurt. Voor de zekerheid trok hij zijn zwarte kleren uit en deed handschoenen en een bivakmuts in een sporttas en trok de kleren van de tuinder aan. Toen die hem in het huisje betrapte, ging El H. er vandoor, maar niet veel later werd hij aangehouden door een van de vele politieagenten die in het gebied naar de daders speurden. Twee dagen later werd ook Bowy T. in Rosmalen opgepakt.



Proefverlof

El H. verklaarde vanmiddagvoor het eerst iets over zijn actie op die zondagmorgen. Hij was tijdens de schietpartij op weg naar een vriend terwijl hij al te laat terug was van zijn proefverlof. Hij had daarom geen zin om in handen van de politie te vallen en toen hij de sirenes hoorde, verstopte hij zich. Waar die vriend woonde, waar hij door IJsselstein had gelopen en waarom hij de tuinderskleren had aangetrokken, wist hij niet meer.



Bowy T. wilde helemaal niets zeggen over die bewuste zondag 17 april, alleen dat hij niets met de schietpartij te maken had. Op vragen waarom zijn dna zat op wapens, bivakmuts en op spullen in de Volkswagen die in beslag genomen was, wilde hij niet zeggen.



Geschiedenis

Bowy T. en Abdelghani el H. hebben samen al een aardige criminele geschiedenis opgebouwd. Ze leerden elkaar kennen in de jeugdgevangenis, gingen samen op verlof en pleegden samen een inbraak. Hoewel er volgens de aanklager volop bewijs tegen de twee is voor de liquidatie, wordt wellicht nooit meer duidelijk waarom ze deze Samir Erraghib om hebben gelegd. Geruchten dat het om een drugsruzie zou gaan en wellicht om een liquidatie door de beruchte Nieuwegeinse bende, worden misschien nooit meer bevestigd of ontkend.



De advocaten vroegen om vrijspraak voor hun client. De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.