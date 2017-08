Uilen zijn de passie van Willem Verkerk uit Culemborg

Willems huis in Culemborg staat in het teken van zijn hobby. Niet alleen in zijn volière zitten elf uilen, in zijn woonkamer huizen twee kerkuilen. ,,Bijzonder? Ach, ik heb ook een hond maar die heeft iedereen. Als je een uil hebt, wil iedereen die even goed bekijken. Mensen kennen uilen alleen uit sprookjes maar zien ze bijna nooit. Ja, soms in een dierentuin maar dan zitten ze achter tralies. Daarom is het zo leuk om ze van heel dichtbij te zien. Pas ontmoette ik een vrouw van 93. Ze had altijd op een boerderij gewoond. 's Nachts had ze vaak uilen gehoord maar nog nooit gezien. Ze was onder de indruk hoe groot de poten en nagels zijn. De klauw is het grootste wapen van een uil. Hij kan er enorme krachten mee uitoefenen.''



Willem en Petra komen met tien uilen naar het oogstfeest: kerkuilen, steenuilen, een sneeuwuil, een Europese oehoe, een Amerikaanse oehoe en een witwangdwergooruil. ,,Dat is een hele mond vol. Daarom zeg ik altijd witgezichtje. In het wild komen ze in Afrika voor.''