'Uit de Wijkse stadspomp moet weer water stromen'

Kinderen die weer kunnen zwengelen aan de slingers van de twee monumentale stadspompen op de Markt in Wijk bij Duurstede. Dat is de droom van Ruud Muis.

De stadspompen uit 1759 staan er al jarenlang verweesd bij. Zonder zwengels waarmee water kan worden opgepompt. Om schade aan het natuursteen te voorkomen zijn de zwengels eraf gehaald. Samen met mensen die het stadsbier De Wijkse Dikke op de markt hebben gebracht, begint Ruud Muis een actie om via crowdfunding 25.000 euro bijeen te brengen. Doel van de actie is de pompen te laten restaureren opdat de zwengels die in een schuur liggen opgeslagen, weer terugkomen waar ze horen.

Muis: ,,De stadspompen horen bij Wijk. Kinderen zijn er gek op om met de zwengels water op te pompen. Jaren geleden fietste ik een rondje met mijn kinderen en streek neer op een terras op de Markt. Wat is dan een mooiere afleiding en een onschuldiger vermaak dan om even aan die slingers te zwaaien.''

Vervallen

Aan het eind van de vorige eeuw raakten de stadspompen in verval. Veiligheidshalve werden de zwengels eerst alleen in de wintermaanden van de pomp verwijderd om ijsvorming te voorkomen. Later bleven de pompen permanent verstoken van de beweegbare delen. In 2000, toen Wijk uitbundig feest vierde vanwege het feit dat 700 jaar eerder stadsrechten waren verleend, zouden de stadspompen worden gerestaureerd. Maar uiteindelijk werd het geld toch aan andere activiteiten uitgegeven. Muis: ,,Als stadsgids merk ik dat mensen het jammer vinden dat die twee pompen niet meer werken. Ook al vanwege de rijke geschiedenis.''

De stadspompen werden in 1759 op de Markt geplaatst. Ze vervingen de waterputten waar Wijkenaren op waren aangewezen voor water. De pompen bestaan uit vier identieke hardstenen platen die het pompmechanisme afschermen. Elke pomp heeft twee zwengels en twee wateruitlaten. Op de pompen staan leeuwen met het wapen van Wijk. De leeuwen zouden afkomstig zijn van het middeleeuwse stadhuis dat, tussen de pompen, de herinnering aan het rijke verleden van het stadje levend houdt.

Iepen

De stadspompen voorzagen ook de iepen, die als vervangers van de omgewaaide kastanjes waren geplant, van water. Via ondergrondse leidingen kwam het water bij de bomen terecht. Iedereen die aan de pompen zwengelde, kon zo een bijdrage leveren aan de groei en bloei van de bomen. Het mocht niet baten. De bomen sneuvelden als gevolg van de iepenziekte. Daarna werden er platanen geplant.

Over de rol van De Wijkse Dikke zegt Muis: ,,Het is voor ons een logische activiteit om de zwengels terug te krijgen. Water is nu eenmaal het belangrijkste bestanddeel van bier. We willen de prijs van een biertje een kwartje duurder maken voor dit goede doel. Ook andere ondernemers in de binnenstad werken mee. De actie moet gaan leven om de spaarpot te vullen. Hopelijk doet de gemeente ook een duit in het zakje.''