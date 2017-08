Uit eten in het wilde westen van Woudenberg

Eten in westernsferen is het credo van Ribhouse Texas. Volwassen krantenlezers kunnen zich er ongetwijfeld een beeld bij vormen, maar op welk schoolplein wordt vandaag de dag nog cowboytje gespeeld? Welke jongen zweert op de muziek van Willie Nelson en welk meisje laat zich anno 2017 verleiden tot een linedance? Reden temeer om het wilde westen in het brave Woudenberg op de proef te laten stellen door onze junior-brigade.



Het antwoord laat niet lang op zich wachten, want eenmaal voorbij de klapdeuren is het Texas all-over. Dit ribhouse is geen restaurant, maar een excessieve saloon met houtnijverheid tot in detail, cactussen in de vensterbank, koeienhuiden aan het plafond en een cowboy recht voor ons. Hij houdt onze drie junioren onder schot en dat maakt indruk.

Wanneer de reservering kan worden gelegitimeerd, verdwijnt het pistool in de holster en komt spuit elf in actie.