Uit eten op het dak van de plaatselijke Albert Heijn

videoEen beetje onwennig staan Kees en Joke Meeuse uit Houten zaterdagmiddag voor de Albert Heijn op het Plein in het Oude Dorp van Houten. Hun kaart voor een exclusief rooftop-diner op het dak van de Albert Heijn van Martijn Steenman is als eerste getrokken.

Volledig scherm Veilig boven gekomen, toosten de geluksvogels op hun prijs: een exclusief diner op het dak van de Albert Heijn in Houten. © William Hoogteyling

Ze mogen nu ook als eerste per hoogwerker naar bijna 15 meter hoogte waar hun tafeltje al gedekt klaar staat. ,,We dachten. Kom we doen mee. Wel verrast dat we ook daadwerkelijk hebben gewonnen,'' zegt Joke Meeuse een beetje zenuwachtig.

Manager Martijn Steenman zocht enkele weken geleden naar een origineel idee om de restaurantactie van de Albert Heijn aan te kleden. ,,Een kok laten koken in de winkel. Dat is al zo vaak gedaan,'' zegt hij. ,,Toen ben ik gaan brainstormen met de horeca-ondernemers op het Plein en zo zijn we op dit idee gekomen. Overigens heb ik de vergunning voor de hoogwerker pas vanochtend binnengekregen,'' zegt hij opgelucht.

Volledig scherm Met de hoogwerker worden de stellen stuk voor stuk naar de plaats van bestemming gebracht. © William Hoogteyling

Rick Teunissen van Hoogwerker.nu uit Nieuwegein is de kraanmachinist voor de avond. De zes gasten hadden natuurlijk gewoon via de trap naar boven gekund, maar een hoogwerker is veel origineler en spannender. ,,Nu heb ik een keer geen werklui in de bak. Dat maakt het wel heel erg bijzonder.''

Geduldig legt hij Kees en Joke Meeuse uit dat ze een tuigje om moeten, voordat ze naar boven kunnen. Een beetje onwennig wordt het tuigje omgedaan, waarna de zenuwen toch toeslaan. Het bakje wiebelt en gaat naar zeker 20 meter hoogte. Omzichtig manoeuvreert Teunissen de hoogwerker naar de rand van het dak, zodat zijn passagiers veilig kunnen uitstappen. Het is aangenaam warm op het dak en het uitzicht is perfect.

Marti Koppelmans en Gerri Abbink uit Houten vormen het tweede koppel dat omhoog komt. Ja ze hebben al heel wat van de wereld gezien: een cruise gedaan waar je fantastisch kon eten, het restaurant en het uitzicht op Sicilië dat was ook geweldig en Curacao niet te vergeten. Maar eten op het dak van hun eigen Albert Heijn in hun eigen dorp, nee dat hadden ze niet verwacht. De restaurants die vanavond het voor-, hoofd- en nagerecht verzorgen, kennen ze allemaal. ,,Dat zijn echt de toppers in Houten hoor,'' benadrukt Gerri Abbink.

Die restaurants wilden allemaal onmiddellijk meewerken, vertelt Martijn Steenman. ,,De Engel hadden we ook benaderd, maar die konden helaas geen tijd vrijmaken voor deze actie. Bij Teus, Coco Pazzo en Plein 22 konden wel meewerken.''

Restaurant Bij Teus levert het voorgerecht: een chevice van forel en kreeft, gezouten geitenyoghurt, tomaat en scheermes. En dat alles wordt door Hanke Visser en Martin Rotteveel van het restaurant per hoogwerker naar boven gebracht. ,,We hebben al veel speciale dingen gedaan, maar dit nog niet,'' lacht Hanke. ,,We hebben bewust iets van de kaart genomen zodat ze weten wat ze bij ons kunnen eten,'' legt ze nog maar even uit.