Echt gelukkig begon de dag vandaag niet voor Guusje Bron. Vanuit haar woonplaats Westervoort, bij Arnhem, stapte ze bepakt en bezakt mét een fiets in de trein naar Utrecht. Maar, het zal ook eens niet, ter hoogte van Driebergen-Zeist weigerde de trein dienst en zat er niets anders op dan de resterende 15 kilometer naar Utrecht te fietsen. De rugzak, matje en slaapzak onder een spin op de bagagedrager. ,,Het was 40 minuten fietsen, viel nog best mee’’, zegt Guusje even later nuchter.

Slaapplek

Ondertussen is ze op de plek van bestemming aangekomen: het pand van de studentenvereniging SSR-NU aan de Oudegracht. Ze heeft via hen een slaapplek geregeld voor tijdens de UIT en moet vanavond present zijn bij de barbecue die voor de logés wordt gehouden.

SSR-NU is een christelijke studentenvereniging, maar dat maakt voor Guusje niet uit: zelf is ze ‘totaal niet gelovig’ opgevoed. ,,Mijn broer belandde hier vier jaar geleden. We maakten toen thuis wel grappen: haha, Michiel gaat bij een sekte. Maar toen we eens gingen kijken, bleek het eigenlijk best een normale club te zijn. Het geloof staat hier voor wat meer diepgang, of je nu christelijk bent of niet. Al las ik wel dat je het eerste jaar verplicht zo’n bijbelkring moet bijwonen. Nou ja, dat lijkt me eigenlijk best interessant.”

Quote ’s Nachts om twaalf uur begon een mannendispuut opeens allemaal liedjes te zingen. Dat is traditie blijkbaar Guusje Bron

Ze was al eens een avondje met haar broer mee wezen borrelen op de sociëteit en keek toen haar ogen uit. ,,’s Nachts om twaalf uur begon een mannendispuut opeens allemaal liedjes te zingen. Dat is traditie blijkbaar.” De Christelijke normen en waarden zorgden in elk geval niet voor een mild feestje. ,,Er werd behoorlijk bier gedronken.”

Spannend

Nog één nachtje slapen en dan begint het programma van de UIT, dan begint Guusjes studententijd. Ze trok dan ook met een ander gevoel dan normaal de voordeur bij haar ouders dicht vanmorgen. ,,Ik had zo’n gevoel van: mijn eigen leven gaat nu beginnen. Nu móet ik. Ik kijk ernaar uit, maar vind het ook spannend. Gaat het wel klikken met mijn groepje? Ga ik wel een leuke tijd hebben? Volgens de verhalen van mijn ouders zou dit de mooiste tijd van je leven moeten worden. Dat legt er wel een beetje druk op: het ligt allemaal nog vóór me. Hoe zal dat zijn?” Ze strijkt haar lange haar nog eens achter haar oor. ,,Nou ja, ik probeer er maar open in te gaan. Het loop vast wel los.”

Wie: Guusje Bron (18)

Uit: Westervoort

Studie: Pedagogiek

Waar: Op de kennismakingsbarbecue bij studentenvereniging SSR-NU, waar Guusjes broer lid is en waar ze misschien zelf ook lid wil worden.

Wanneer: Zondagmiddag 13 augustus.

Waar kom je maandag studenten tegen?

Overal! De maandag is traditiegetrouw een volle dag voor de kersverse UIT-lopers. Na de opening in Tivoli­Vredenburg ’s ochtends, gaan ze in drie shifts op zoek naar hun mentorgroepje in het Moreelsepark. Daarna is er een stadsintroductie door de hele binnenstad en eten ze bij verschillende verenigingen en eetcafés. ’s Avonds is TivoliVredenburg het decor voor het openingsfeest. Tot zover het officiële programma: de verenigingen hebben ook zo hun eigen activiteiten. Zo heeft studentenvereniging UMTC vanaf 18.00 uur de ‘Chillsteeg & tostibar’ opgetuigd. Tosti-alert voor de Voorstraat dus!