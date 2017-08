UIT-lopers in de rij: 'Ik word de nieuwe Prins Pils'

Thijs van Doorn (19) uit Rosmalen, gaat Rechten studeren: „Zuipen en feesten inderdaad, wat Maarten zegt. Dat gaan we vooral doen deze week. Ik ken de stad al wel een beetje, ik ben in juni begonnen met hockeyen in Utrecht. Maar ik hoop deze week meer van Utrecht te zien, vooral het uitgaansleven. Ik heb ook al een kamer, wel pas vanaf half oktober, maar superchill in ieder geval. Mijn ouders zijn blij dat ik het huis uitga. 'Laat maar lekker gaan', zeiden ze.”

Nienke de Vos (17) uit Eindhoven, gaat HBO Verpleegkunde doen: „Ik heb heel veel zin in deze week. Zin om de stad te leren kennen, want ik ben echt helemaal niet bekend in Utrecht. Ik hoop en verwacht heel veel leuke nieuwe mensen te leren kennen. Bier drinken? Ik ben 17, dus dan krijg ik zo'n bandje. Maar heel stiekem wat drinken moet wel kunnen, toch?”

Brechtje Verhoeven (17) uit Son en Breugel, gaat Journalistiek doen: „Ik weet eigenlijk niet wat de planning precies is voor vandaag, maar dat kan ik zo opzoeken op de app. Volgens mij wordt er eerst een praatje gehouden in TivoliVredenburg en dan de stad in, neem ik aan? Gelukkig heb ik al een kamer in Utrecht. Het is onderhuur voor twee maanden, dus ik ben nog wel op zoek naar een kamer voor na die periode. Het is wel heel duur hier.”