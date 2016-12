Uitslaande brand in toekomstig moskee in Culemborg

De voorzitter van de moskee, Hassan Barzizaoua, zegt dat hij gebeld is toen de brand net was begonnen achter in een hoekje van een zwembad. Barzizaoua denkt dat de eventuele brandstichting waarschijnlijk geen gerichte actie is tegen zijn organisatie. „We zitten al twintig jaar in Culemborg, in een pand in het centrum.” Hij meldde dat er nooit vervelende acties zijn geweest tegen de moskee.