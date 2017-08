Uitverkocht huis in Sint-Petersburg voor FC Utrecht

De wedstrijd tegen FC Utrecht leefde tot vorige week woensdag nauwelijks bij de supporters van Zenit. Maar de Russen zijn na het indrukwekkende spel van FC Utrecht, waarin het Zenit grote delen van de wedstrijd de baas was, wakker geworden. FC Utrecht verdedigt in Sint-Petersburg een 1-0 voorsprong. Een gelijkspel of een minimale nederlaag met een uitdoelpunt van FC Utrecht volstaat om in de groepsfase van de Europa League te komen.

Voor de meeste spelers van FC Utrecht zal het een nieuwe ervaring zijn om voor ruim 60.000 toeschouwers te spelen. Al hebben de meeste spelers in eigen land al wel eens gespeeld in een volle Rotterdamse Kuip met 50.000 'vijandige' toeschouwers. Eenmaal eerder speelde FC Utrecht in Europees verband voor meer toeschouwers dan donderdag in Sint-Petersburg. Dat was op 2 oktober 1984 toen Dinamo Kiev, de latere Europa Cup II-winnaar, de tegenstander was. In het stadion van Kiev zaten toen 100.000 toeschouwers.