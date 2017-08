Ultieme droom Zeistenaar: tram als vakantiehuisje

Mark Wasserval heeft een droom: hij wil een tram ombouwen tot vakantiehuisje en deze neerzetten op camping De Lievelinge bij Gorinchem. De tram heeft 41-jarige enthousiaste inwoner van Zeist inmiddels. Gekocht in Antwerpen. Nu moet hij het voertuig nog ombouwen. Daarvoor is hij nu op zoek naar een geschikte plek.

Mark Wasserval komt met zijn beide zoontjes Niek (8) en Tim (5) al een paar jaar op camping De Lievelinge. Hier voelt hij zich echt thuis. ,,We hebben het daar heerlijk naar ons zin. Het is een leuke plek in Nederland. Elke avond daar is weer een feestje. Ik krijg daar het echte festivalgevoel.’’

Camping De Lievelinge is een bonte verzameling van vrolijk gekleurde caravans, tenten, yurts, trekkershutjes, een dubbeldekker en een Amerikaanse schoolbus om in te slapen. Om hier een vaste standplaats te bemachtigen moet je met wat speciaals voor de dag komen, heeft Wasserval begrepen. In eerste instantie dacht de alleenstaande vader aan een oud vliegtuig met hangar als droomhuisje. ,,Maar dat is niet te betalen.’’

Veiling

Toen kwam het idee van een slaapcoupé van een trein voorbij. Conclusie: ,,Te groot.’’ Daarna was de stap naar een tram natuurlijk snel gemaakt. ,,Op internet zag ik dat er een veiling van trams , type PCC, in Antwerpen was. Ik ben daar eerst gaan kijken. Ik ben IT’er en heb een beetje technisch inzicht. Ik was de enige die daar in de loods liep.’’

Afgelopen woensdag sloeg Wasserval zijn slag. Voor 700 euro tikte hij een exemplaar op de kop: de Bulldog. Dat was een koopje. ,,Twee maanden geleden gingen ze nog voor tussen de 4000 en 6000 euro weg.’’ De deurtjes van het tramstel, 14 meter lang en 2,20 meter breed, doen het nog. Net als de bel en de originele verlichting.

Tram verbouwen

Zijn aanwinst staat nog in Antwerpen en moet daar begin volgende maand weg. De tram wordt op een dieplader naar Nederland vervoerd. Maar dan? Waar moet hij heen? Wasserval weet het niet. Hij is naarstig op zoek naar een plek waar zijn toekomstige vakantiehuisje tijdelijk kan staan en waar hij alle tijd heeft om de tram te verbouwen.

Dat laatste is op zich niet zo moeilijk, vertelt hij. ,,Ik schroef de bankjes en stoelen eruit. Van de tweepersoonsbankjes maak ik een tafeltje. In de tram komen zes vaste slaapplekken en een slaapbank voor twee personen.’’ Van de plek waar de trambestuurder zat, wil hij een cocktailbar maken. Eventueel met een extra ruimte voor een dj. De grootste ingreep is het onderstel. Dit moet eraf en wil de Zeistenaar vervangen door rubberbanden. Daarvoor moet hij het voertuig een meter optillen, heeft hij al uitgedokterd.

Stukje grond

De zoektocht naar een loods of terreintje waar hij zijn tram kan neerzetten, is in volle gang. Wasserval rijdt al dagen met zijn motor door Utrecht en Zeist. Gepasseerd zijn inmiddels de Snorfabriek aan de Daalsedijk en de Gelderlandfabriek in Culemborg. Beide opties vallen echter helaas af. ,,Ik heb genoeg aan een stukje grond bij een boer of een verlaten fabrieksterreintje. Het mag buiten zijn.’’