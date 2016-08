'Ultralight theatercircus' Showman's Fair start morgen

In Leidsche Rijn begint morgenmiddag een nieuw tiendaags theaterfestival à la De Parade. Op het Berlijnplein zijn twaalf circustenten opgebouwd, waarin (lokale) muzikanten, kunstenaars, dichters en theatermakers korte voorstellingen geven. Van multi-talent Ellen ten Damme tot theatermaker Tjerk Ridder.



Bedenker van De Parade Terts Brinkhoff is ook de bedenker van dit nieuwe evenement, dat de naam Showman's Fair heeft gekregen. Hij wil met dit, zoals hij noemt, 'ultralight theatercircus', dat artiesten en bezoekers samen optrekken als zijn zij op een bruiloft. Het motto is 'everybody is a showman': iedereen is onderdeel van het feest. Voor Showman's Fair is iedereen uitgenodigd.



Optocht

Elke speeldag trekken artiesten, bezoekers en een groot blauw opblaaspaard in een vrolijke optocht om 15 uur naar het festivalterrein. Rond 18 uur kunnen bezoekers samen met het team, de artiesten en (hun) kinderen aanschuiven aan lange eettafels voor een maaltijd van de mobiele keuken. En na afloop van de voorstellingen barst er om 22 uur een groot dansfeest uit.



,,Het gaat om de beleving'', zegt Brinkhoff. ,,Showman's Fair voelt aan als een bruiloft, een huwelijk tussen artiest en publiek.'' Hoe het programma eruit ziet, staat dagelijks op de website.



Lokale artiesten

Programmeur Meike van Schijndel heeft gezocht naar veel lokale artiesten. Elke dag zijn er 10 tot 12 acts. ,,Er zijn vaste acts, maar ook optredens van artiesten die maar één keer op het podium staan. Artiesten kunnen zich aanmelden om op te treden.''



Utrechtse artiesten die te zien zijn, zijn bij voorbeeld theatergroep Aluin met het Rad van Aluin, muzikant Joris Linssen & Caramba met hun nieuwe voorstelling Serenade, theatergroep Dox met De Gestampte Meisjes, kinderkunstlocatie De Vrijstaat met Stadssafari, stand-up comedyclub het Comedyhuis, theatergezelschap het NUT met Orde van de Dag of de band de Blue Grass Boogiemen. Ook is er elke dag een silent disco.



Ellen ten Damme

Brinkhoff hoopt op zo'n 500 tot 1.000 bezoekers per festivaldag. Er is een maximumcapaciteit van 3.000 bezoekers per dag. Zondag op het Uitfeest trekt Showman's Fair met Ellen ten Damme van Castellum Hoge Woerd in optocht naar de Neude. Brinkhoff wil met de jaarlijks in Leidsche Rijn terugkerende Showman's Fair de wereld over. Australië is al geboekt, Tasmanië, Singapore, New York en Canada kunnen zich mogelijk in 2017 ook verheugen op het nieuwe reizende theatercircus.