UMC krijgt acht ton van Brabantse zakenman

Levensverwachting

Dankzij alle goede behandelingen in het UMC is zijn vrouw er nog, vertelt Scholt. Híj doet het verhaal, want voor haar is het ‘allemaal heftig’. In november onderging Van Esch nog een flinke buikoperatie. Haar vierde. Ze doorstond al meerdere chemokuren. Wat haar levensverwachting is? Scholt: ,,Ze heeft er in november weer vijf jaar bijgekregen, zei de dokter. Laten we het daar op houden.’’



In 2008 kreeg Van Esch het slechte nieuws. Het echtpaar bleef er nuchter onder en gooide niet het hele leven om. ,,We genieten waar we kunnen. Van de kleinkinderen.’’ Scholt noemt zijn vrouw Philine ‘fantastisch’. ,,Ze heeft enorm veel meegemaakt, maar kan alles en doet alles. Ze kan er enorm goed mee omgaan.’’ Of zijn familie het geld zo uit de portemonnee schudde, wil Scholt, die het bedrijf Scholt Energy Control startte, niet kwijt. Hij grinnikt. ,,Het is een groot bedrag. Maar dat hebben we ervoor over.’’



Slechts zo’n twee procent van de vrouwen met eierstokkanker heeft net als Van Esch een ‘granulosaceltumor’: zeventien tot twintig vrouwen per jaar. Weinig farmaceutische bedrijven zien heil in het financieren van onderzoek waarmee ze slechts een handjevol patiënten kunnen redden. Het is een te kleine toekomstige klantenkring. Scholt: ,,De chemo’s slaan niet allemaal aan. Het is een kwestie van veel proberen en hopen dat het werkt.’’