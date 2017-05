UMC krijgt acht ton van Brabantse zakenman

De gift is erg belangrijk, zegt gynaecologisch oncoloog dr. Ronald Zweemer van het UMC, tevens behandelend arts van Van Esch. Sterker nog: zonder het geld geen onderzoek.

Dankzij de gift kan het UMC een jonge Utrechtse promovenda aanstellen die vijf jaar onderzoek gaat doen naar de ziekte. Slechts zeventien tot twintig vrouwen per jaar krijgen deze vorm van eierstokkanker. Zo’n 1.100 vrouwen lopen jaarlijks de reguliere vorm van de ziekte op. Dat is de reden dat al het beschikbare geld hiernaartoe gaat.

Quote Ze heeft er in november weer vijf jaar bijgekregen, zei de dokter Jan Scholt

Volgens woordvoerder van het ziekenhuis Franscé Verdeuzeldonk heeft het UMC in de afgelopen vijf jaar drie grote giften ontvangen. Naast het bedrag van de Brabantse zakenman Jan Scholt (64) en zijn familie, gaat het om een bedrag van 1 miljoen euro van het Ming fonds, dat geld beschikbaar stelde voor onderzoek naar epilepsie, en 1.2 miljoen euro van het Ton & Patricia Bohnenn Fund voor onderzoek naar hersentumoren. ,,Dit is heel bijzonder.’’

Het is wrang, maar of Scholts vrouw lang genoeg leeft om baat te hebben bij de enorm gulle gift, weet het echtpaar niet. Haar levensverwachting is ongewis.

Levensverwachting

Dankzij alle goede behandelingen in het UMC is zijn vrouw er nog, vertelt Scholt. Híj doet het verhaal, want voor haar is het ‘allemaal heftig’. In november onderging Van Esch nog een flinke buikoperatie. Haar vierde. Ze doorstond al meerdere chemokuren. Wat haar levensverwachting is? Scholt: ,,Ze heeft er in november weer vijf jaar bijgekregen, zei de dokter. Laten we het daar op houden.’’

In 2008 kreeg Van Esch het slechte nieuws. Het echtpaar bleef er nuchter onder en gooide niet het hele leven om. ,,We genieten waar we kunnen. Van de kleinkinderen.’’ Scholt noemt zijn vrouw ‘fantastisch’. ,,Ze heeft enorm veel meegemaakt, maar kan alles en doet alles. Ze kan er enorm goed mee omgaan.’’ Of zijn familie het geld zo uit de portemonnee schudde, wil Scholt, die het energiebedrijf Scholt Energy Control startte, niet kwijt. Hij grinnikt. ,,Het is een groot bedrag. Maar dat hebben we ervoor over.’’

Slechts zo’n twee procent van de vrouwen met eierstokkanker heeft net als Van Esch een ‘granulosaceltumor’: zeventien tot twintig vrouwen per jaar. Weinig farmaceutische bedrijven zien heil in het financieren van onderzoek waarmee ze slechts een handjevol patiënten kunnen redden. Het is een te kleine toekomstige klantenkring. Scholt: ,,De chemo‘s slaan niet allemaal aan. Het is een kwestie van veel proberen en hopen dat het werkt.’’

Klok

Bij zeker 40 procent van de vrouwen keert na een operatie terug. Van hen overlijdt 80 procent, vertelt Zweemer. Vijf jaar kan hij met de gift vooruit. ,,De gift wordt efficiënt gebruikt.’’ Het is genoeg voor een promovenda en de begeleiding van een meer ervaren onderzoeker. Veel geld is nodig voor de analyse van de monsters. Die kosten zo’n 1.500 euro per stuk. ,,We gaan het ontrafelen. Kijken hoe de tumor is opgebouwd. Eerst begrijpen hoe het werkt en dan zoeken naar een behandeling.’’ Met een budget voor vijf jaar lijkt het werken tegen de klok. ,,Het is belangrijk een slag te maken. Hopelijk leidt dat tot verdere financiering.’’