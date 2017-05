UMC ontwikkelt nieuwe bestralingstechniek met minder schade

Al in 1999 bedacht hoogleraar Jan Lagendijk dat het mogelijk zou moeten zijn om patiënten sneller en beter te kunnen helpen. ,,We beschadigen een minimum aan gezond weefsel". Lagendijk is de bedenker van de MRI-Linac. ,,Bovendien kunnen we het behandelplan aanpassen terwijl de patiënt in het apparaat ligt", voegt zijn collega hoogleraar Bas Raaymakers toe.