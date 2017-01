UMC Utrecht en Diak kunnen griepepidemie nog wel aan

Nederland gaat gebukt onder een griepepidemie. Vooral ouderen kunnen ernstig ziek worden van het griepvirus, waardoor ze opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Maar de drie ziekenhuizen in de regio Utrecht zeggen het aantal ziektegevallen aan te kunnen.

,,Nog wel,” benadrukt Antonius-woordvoerder Marie Jeanne Douven. ,,Wij hebben op 2 januari al een extra afdeling met 14 bedden geopend, omdat er altijd in deze tijd van het jaar een griepepidemie is. Maar het lijkt nu wel een zware griepgolf te zijn. De extra afdeling ligt sinds 2 januari al elke dag vol.”

Ze sluit niet uit dat het ziekenhuis toch extra maatregelen moet nemen vanwege de drukte. ,,Dat we bijvoorbeeld moeten kijken naar de planning voor de operaties. Daar zit altijd een buffer in, ook voor spoedgevallen. Daar maken we al deels gebruik van, maar mogelijk moeten we later nog operaties uitstellen. Maar zover is het nog niet.”