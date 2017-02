Undercover op de fiets om serieverkrachter te lokken

Quote We wilden maar één ding: die man zo snel mogelijk stoppen. Ze lijkt even in gedachten verzonken en laat haar blik over het kronkelende fietspad gaan door de weilanden langs de kale bomen. ,,We wilden maar één ding: die man zo snel mogelijk stoppen.’’ Alsof het weer meewerkt. Zo miezerig en kil is het als Priscilla de Vries weer precies op de plek staat van eind oktober 2001. Het fietstunneltje achter sportcentrum Olympos op het Utrechtse universiteitsterrein De Uithof heeft weinig aan naargeestigheid ingeboet. Hier fietste de zedenrechercheur van toen, tientallen keren op en neer naar het Van der Valk-hotel Biltsche Hoek, dwars door het groene gebied van de serieverkrachter.

‘Je mag er niet over praten, maar we gaan een grootschalig onderzoek starten. Dit is echt iets voor jou. We willen mensen op de fiets hebben. Als lokmiddel’, had de chef recherche van bureau Paardenveld, Wim Perlot gezegd. De Utrechtse serieverkrachter bleek na een onverklaarbare stilte van zes jaar opnieuw actief. Aan de lange reeks van aanrandingen en gewelddadige verkrachtingen uit 1995 en 1996 moest de politie een gruwelijke daad met een 16-jarige scholiere toevoegen. Ze werd op 24 oktober 2001 ’s nachts aangetroffen in een bos in Bilthoven. Volledig onderkoeld en vastgebonden aan een boom. Half naakt. Met een pen had ze haar naam op een frietzakje proberen te schrijven. Voor als ze dood gevonden zou worden.

Quote Ik dacht: trek mij dan maar van de fiets, dan hebben we je tenminste. ,,Ik zei direct ja, toen Wim mij vroeg te fietsen. Ik was bij de politie gegaan om de samenleving veiliger te maken. Dat voel ik echt zo. Bovendien kende ik als zedenrechercheur de impact van een verkrachting. En we wisten wat voor gek er rondliep. Die serieverkrachter was geen man achter een boom die siste ‘wil je een snoepje.’ Ik dacht: trek mij dan maar van de fiets, dan hebben we je tenminste. Het duurde al zo lang.’’

De lokfietsacties zouden niet op zichzelf staan, maar deel uit maken van een wekenlange politieoperatie in het groene gebied ten oosten van de stad.

In de gaten

Zichtbaar en onzichtbaar, met motoren, surveillancewagens, te voet en op mountainbikes houdt de politie avond aan avond het gebied in de gaten. Iedere scooter kan reken op controle, iedere vadsige man wordt aangesproken en dat geldt sowieso voor iedereen die zich ook maar iets verdacht gedraagt. Daar tussendoor fietsen De Vries en haar vijf vrouwelijke undercover-collega’s. Met een onzichtbaar oortje in het oor.

Quote Superalert was ik. Op alles. ,,Onopvallend doen. Dat was mijn enige taak. Fietsen alsof ik een doodnormale studente was. En dat dus met een speciaal dun politievest onder mijn kleren en afwisselend een blonde of bruine pruik op mijn hoofd. Dan weer met lang haar, dan weer kort. Superalert was ik. Op alles. Toch bleef ik zoveel mogelijk ontspannen.’’

Totdat het dan toch écht menens is. Bij het Kees Boekelaantje in Bilthoven, vlak bij de plek waar de serieverkrachter zich eerder bruut vergreep aan het 16-jarig meisje, blijkt een man zoek. De kerel past qua leeftijd en vadsig postuur in het signalement, lijkt zich verdacht te gedragen en is opeens uit ieders vizier. De Vries hoort de commotie via haar oortje. ,,Ik fietste precies die richting op’’, vertelt ze, terwijl ze met haar schouders trekt.

,,Ik voelde kort de spanning door mijn lichaam gaan. Dacht: dadelijk springt hij voor mijn fiets. Maar ja, ik moest me blijven concentreren. En niet verkampt overkomen. Ontspannen, dat móest.’’

Toen zag ik in de verte de lichtjes van de begraafplaats waar mijn opa begraven ligt. Ik dacht hij waakt over mij. Het komt goed. Dat hielp.’’

Logo Volledig scherm Compositietekening van de Utrechtse serieverkrachter. © ANP

Wapen

Quote Ik wilde het risico niet nemen dat hij naar mijn wapen zou grijpen. Een vuurwapen draagt De Vries al die avonden niet bij zich. Als enige van de lokagentes. ,,Daar had ik goed over nagedacht. Ik ben ooit in gevecht geraakt met een verdachte tijdens een aanhouding en die man probeerde mijn wapen te pakken. Dat wilde ik niet nóg een keer. Uit de verklaringen van de slachtoffers wist ik hoe sterk de serieverkrachter moest zijn. Ik wilde het risico niet nemen dat hij naar mijn wapen zou grijpen. En mij en mijn collega’s in gevaar zou brengen.’’

Wel is de lokagente uitgerust met pepperspray. Een wapen dat inmiddels voor alle agenten deel uitmaakt van de basisuitrusting, maar destijds voor de politie nog een no-go was. ,,De minister verleende voor ons speciaal een ontheffing. We kregen een training op een geheime plaats, om te leren hoe we dat spul moesten gebruiken.’’

,,Natuurlijk dacht ik na over wat ik zou doen als ik gepakt zou worden door die man. Eerst pepperen, dat stond vast. En daarna? Mijn voornemen was om hem op rustige toon aan te spreken. Ik wist van een slachtoffer uit een andere zaak dat zij haar belager lief had toegesproken. Dat maakte hem verward. Maar hoe ik werkelijk zou reageren? Ik weet het nu nog niet. Ik weet niet eens of ik via mijn oortje alarm zou hebben geslagen.’’

Quote Ik zou mijn neus ophalen of mijn keel schrapen als er echt iets aan de hand was. Praten met de politieposten tijdens haar geheime fietsritjes doet De Vries sowieso niet. ,,Nu is het heel normaal dat iemand in zijn eentje praat op de fiets. Iedereen weet: ‘hé, een beller.’Maar dat was toen heel anders. De afspraak was dat ik me neus zou ophalen of mijn keel zou schrapen als er echt iets aan de hand was. Ik vertrouwde volledig op hulp van collega’s en op mijn eigen zelfverdedigingstechnieken.’’

De Vries grinnikt:,,Ze hebben me wel eens uit mijn rol proberen te halen, door een liedje te zingen op mijn oortje. Maar dat is ze niet gelukt. Ik reageerde nergens op.’’

Theorie

Dat de serieverkrachter twintig jaar lang uit handen van de politie wist te blijven, hield ook de lokagente jarenlang bezig. Lange tijd vermoedde ze zijn dood. Toen hij na zes jaar weer toesloeg kon die theorie de prullenbak in. Binnen het politiekorps werd inmiddels gespeculeerd dat de zo gevreesde man wel eens uit hun eigen midden zou kunnen komen. ,,Hij leek precies te weten waar en wanneer we acties ondernamen. Precies dan hield hij zich stil.’’

Maar dat blijkt achteraf toeval. In februari 2014 steelt ene Gerard T. uit Nieuwegein een fiets vlak bij zijn woning. Het gaat om een door de politie geplaatste lokfiets om fietsendieven op te sporen. Omdat op dat vergrijp maximaal vier jaar celstraf staat, moet T. verplicht zijn dna afstaan. Als zijn genetische materiaal door de databank van het Nederlands Forensisch instituut wordt gehaald, gebeurt dat waar alleen nog stiekem op gehoopt werd. Er is een match met het dna van de Utrechtse serieverkrachter. Destijds verkregen uit spermasporen bij de slachtoffers.

Quote De man heeft zijn mond niet open gedaan. Zo ontzettend laf. ,,Op de fiets bedacht ik me wel eens dat hij een eenzaam dubbelleven moest leiden. Of dat hij zenuwachtig heen en weer zou fietsen langs de prostitutiebootjes aan het Utrechtse Zandpad. En achter zijn computer naar foute plaatjes zou kijken. Maar we weten niets. Ook niet na zijn veroordeling. De man heeft zijn mond niet open gedaan. Zo ontzettend laf. Het hoeft geen slechte man te zijn, maar zijn daden zijn verkeerd, dacht ik soms. Dat hij dringend hulp nodig had, leek mij duidelijk.’’

,,Inmiddels ben ik hartstikke blij dat hij met z’n laffe, zwijgende houding lang veilig achter de dikke deur verdwijnt. Hulpverlening heeft op deze manier toch geen enkele zin.’’