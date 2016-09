Urban Culture Run door de stad is groot succes

Heel leuk

,,Echt heel leuk'', zegt Lia van Rooijen (60) als ze voldaan bij de finish bij het Stadskantoor arriveert. Drie keer in de week loopt ze vijf kilometer. En nu heeft de Utrechtse mooi de Urban Culture Run op haar prestatielijstje staan.



,,Het Catharijneconvent, daar ben ik wel eens geweest. Maar dat ziet er zo toch heel anders uit. Je komt op binnenterreinen waar je normaal niet komt. Zeker niet op zo'n rustig tijdstip.'' Zo'n 30 jaar woont ze al in de stad, maar dankzij de Run viel er weer genoeg te ontdekken. ,,Het is echt een heel leuke manier om een stad te ontdekken'', zegt Agnes (24), die vriend Geerten (21) via de Run haar stad heeft laten zien. ,,Je ziet van alles en ik kon even aanwijzen waar ik heb gestudeerd.''



Als het aan Boerkamp ligt wordt de Urban Culture Run een traditie. ,,Volgend jaar doen we het weer.'' Of hij nog gebouwen op zijn wensenlijstje heeft staan om in de route op te nemen? ,,Ja, het Centraal Museum of het Universiteitsmuseum.'' Rennen tussen de kunstwerken of de embryo's op sterk water? ,,Dat zou mooi zijn. En Museum Speelklok, die wil meedoen als de verbouwing voltooid is.''